“Gli Intoccabili”, il 27 luglio sentenza per 3 persone coinvolte nel blitz antidroga

Si svolgerà il 27 luglio l’ultima udienza per 3 delle persone coinvolte nell’operazione anti droga denominata Gli Intoccabili e portata a termine dai carabinieri di Campobasso nel febbraio 2020. A finire sotto la lente, come si ricorderà, l’attività di spaccio e detenzione di cocaina a Campobasso (la droga veniva “confezionata” come poi emerso dalle intercettazioni, nel centro storico del capoluogo di regione). Nel corso dell’attività d’indagine furono sequestrati circa 150 grammi di cocaina (con un grado di purezza fino al 90%) pari a circa 340 dosi e circa 3000 le cessioni di stupefacente documentate dagli investigatori. A fine mese dunque ci saranno la requisitoria del pubblico ministero, le arringhe dei legali e la camera di consiglio con relativa sentenza.