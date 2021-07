“Gli Intoccabili”: è il giorno della sentenza per 3 persone coinvolte nel blitz antidroga

Si svolgerà nella giornata di domani, martedì 27 luglio, l’ultima udienza in tribunale per 3 delle persone coinvolte nel blitz antidroga “Gli intoccabili”. In aula i difensori Tolesino, Piunno e Lanese. Dopo le richieste del pubblico ministero le arringhe dei legali e poi la camera di consiglio: la sentenza dovrebbe essere letta in giornata. L’operazione è stata condotta a febbraio 2020. Inizialmente furono applicate 3 misure cautelari. 29 invece le persone indagate e 40 i decreti di perquisizioni emessi dal Gip di Campobasso su richiesta del capo della locale Procura, Nicola D’Angelo e del Pm Elisa Sabusco (ed eseguiti in Molise, Campania, Puglia ed Emilia Romagna). L’indagine aveva preso il via a settembre 2018 e aveva fatto luce su attività di spaccio, commercio e detenzione di cocaina che veniva ceduta a Campobasso (durante l’attività d’indagine furono sequestrati circa 150 grammi di cocaina – con un grado di purezza fino al 90% – pari a circa 340 dosi).