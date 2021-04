“Gli Intoccabili” della droga. Strategie difensive e scelte davanti al giudice

Questa mattina (20 aprile) dinanzi al giudice Roberta D’Onofrio presso il Tribunale di Campobasso si è svolta l’udienza preliminare del procedimento penale relativo all’operazione contro l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti denominata “Gli intoccabili” portata avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Campobasso. Uno degli imputati è assistito dall’avvocato Daiano Morena (nel riquadro della foto). Il Giudice per l’udienza preliminare ha rinviato al prossimo 18 maggio per valutare le eventuali richieste dei difensori degli imputati di definizione del procedimento con riti alternativi. In quella sede gli imputati con i loro difensori dovranno dunque decidere se scegliere un rito alternativo o procedere col processo ordinario.