Gli “Intoccabili” della coca sotto torchio. Fissati gli interrogatori

Si svolgeranno nella giornata di lunedì, 12 ottobre 2020, gli interrogatori di garanzia delle tre persone arrestate nell’ambito dell’operazione antidroga denominata “Gli Intoccabili” e portata a termine dai carabinieri. I tre arrestati (uno dei difensori è l’avvocato Silvio Tolesino nella foto in basso) saranno dunque chiamati a fornire la propria versione dei fatti in merito alle accuse contestate. Il blitz è scattato nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre. Oltre alle tre misure cautelari da registrare 29 persone indagate e 40 decreti di perquisizioni emessi dal Gip di Campobasso su richiesta del capo della locale Procura, Nicola D’Angelo e del Pm Elisa Sabusco (ed eseguiti in Molise, Campania, Puglia ed Emilia Romagna). L’indagine era iniziata a settembre 2018 e si è conclusa a febbraio 2020 con l’ausilio di attività tecniche, osservazioni, pedinamenti e perquisizioni, acquisendo elementi a carico di 29 indagati in ordine alle attività di spaccio, commercio e detenzione di cocaina che veniva ceduta a Campobasso. Nello specifico a finire in carcere, con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, un 60enne ed un 30enne, entrambi incensurati e residenti del centro storico di Campobasso, mentre un altro campobassano 30enne, stretto collaboratore dei primi due, è agli arresti domiciliari. I tre avevano posto in essere una fiorente attività di spaccio utilizzando la propria abitazione come base logistica. Poi il blitz e gli arresti. Lunedì dunque si parte con gli interrogatori.

