Gli intimano l’alt ma lui tenta di scappare. Ladro di auto fermato in A14

Hanno tentato di fermarlo mentre stava percorrendo l’autostrada A14 all’altezza di Casalbordino diretto verso Termoli. Invece di fermarsi all’alt che gli è stato imposto dagli agenti della Polizia Autostradale di Vasto Sud lui, un pregiudicato pugliese di 33 anni, ha schiacciato il piede sull’acceleratore nel tentativo di scappare. E’ scattato un inseguimento durato alcuni chilometri al termine del quale, però, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a denunciarlo per furto. La macchina sulla quale si trovava, una Peugeot 208 nera, infatti, è risultata essere stata rubata, dallo stesso 33enne, poche ore prima nelle Marche, precisamente a Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno. Dai controlli approfonditi sono venuti fuori diversi attrezzi da scasso, in particolare quattro cacciaviti di varie dimensioni, un passamontagna nero e nella parte sotto il volante che era stata divelta gli agenti hanno notato che la macchina era stata messa in moto senza la chiave inserita. L’auto, dopo le formalità di rito, è stata restituita al legittimo proprietario.