Gli interinali di Molise Acque hanno incontrato il presidente: “Disponibilità a riaprire la trattativa”

“Il Comitato delegato da 23 lavoratori interinali – si legge in una nota dei lavoratori interinali di Molise Acque – durante l’incontro di questa mattina ha manifestato chiaramente al Presidente di Molise Acque la necessità di continuare a lavorare e la volontà di essere contrattualizzati direttamente dall’azienda anche alle condizioni previste nel proposto accordo aziendale, ossia assunzione a tempo determinato part-time per 36 mesi, con l’impegno da parte dell’Azienda speciale di avviare un percorso volto alla stabilizzazione dei lavoratori e di garantire agli stessi un diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo indeterminato. Il CDA si è dichiarato disponibile a riaprire le trattative con le rappresentanze sindacali per addivenire alla sottoscrizione dell’accordo aziendale, manifestando ai lavoratori stessi la volontà di continuare ad avvalersi delle loro maestranze. Per tali ragioni i predetti lavoratori stigmatizzano in maniera forte la scelta di alcuni sindacati di non voler sottoscrivere l’accordo aziendale, nonostante ben 28 lavoratori interinali su 50 hanno già comunicato per iscritto alla Molise Acque di essere favorevoli all’assunzione a tempo determinato alle condizioni previste dall’accordo stesso, forse dimenticando che questi lavoratori si sono ritrovati dall’oggi al domani senza lavoro, con figli e famiglie a carico e privi di una fonte di reddito. Infine il Comitato delegato dai 23 lavoratori dichiara di prendere le distanze dagli altri comunicati pubblicati sul tema, non condividendone il contenuto”.