Gli insegnanti si prenotano per il test sierologico, ma gli operatori dell’Asrem non ne sanno nulla: “Una presa in giro”

Ospitiamo oggi la segnalazione di una docente che pone l’accento su un disservizio dell’Azienda Sanitaria Regionale relativo ai test sierologici per verificare la presenza di anticorpi in seguito all’effettuazione del vaccino.

“Vorrei segnalare un disservizio, o forse dovrei dire una presa in giro, da parte dell’Asrem al personale scolastico.

E’ stata attivata qualche giorno fa sul sito dell’Asrem – ci scrive una nostra lettrice – una piattaforma (https://prenotazioni.asrem.gov.it/) attraverso la quale il personale scolastico può prenotarsi per effettuare il test sierologico per verificare il quantitativo di anticorpi posseduti dopo la prima dose del vaccino Astrazeneca.

Il portale (come da foto allegate) permette la prenotazione al personale scolastico, con la possibilità di effettuare il sierologico gratuitamente ogni martedì dalle 8.30 alle 10.30.

Io e numerosi altri colleghi abbiamo effettuato la prenotazione, chiesto delle ore di permesso a lavoro, e ci siamo recati questa mattina (martedì 13 aprile) nel luogo indicato proprio dall’Asrem per effettuare il test. Una volta arrivati alla sede indicata nella prenotazione (Piazza della Repubblica 1, Campobasso) nessun operatore era a conoscenza del servizio, ci hanno quindi invitati a recarci all’Asrem in Via Ugo Petrella 1, ma anche lì, dopo aver fatto qualche fila per parlare con chi di dovere o di competenza, ci hanno liquidati dicendo che non erano a conoscenza del servizio, che le nostre prenotazioni non risultavano nei loro sistemi, che non ne sapevano nulla e che se avessimo voluto fare il test avremmo dovuto rifare la fila per riprenotarci ed effettuare il test sierologico a pagamento come da normale prassi per ogni cittadino.

Mi preme quindi segnalare l’accaduto per evitare che qualche altro collega perda ore di permesso inutilmente, e soprattutto per far sì che qualcuno ci spieghi come mai sul sito dell’Asrem è possibile prenotare un servizio di cui però nessuno è a conoscenza, neanche l’Asrem stessa.”