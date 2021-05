Gli indicatori sorridono al Molise, Toma: «Da lunedì siamo in zona bianca»

«Ma non sarà un liberi tutti: dovremo essere ancora più responsabili ed evitare gli assembramenti»

«La certezza ce la danno i numeri. Stamane (giovedì 27 maggio) mi è arrivata la bozza del monitoraggio e l’incidenza è di 12, 14 contagiati ogni 100mila abitanti, tra le migliori d’Italia. Abbiamo le terapie intensive occupate al 10% notevolmente al di sotto della soglia critica, abbiamo l’area medica occupata al 7%, molto al di sotto di quella che è la soglia di criticità». Così il Governatore della Regione Molise, Donato Toma, il quale, di fatto anticipa che per la zona bianca manca solo l’ufficialità. Del resto i numeri dell’ultimo monitoraggio sorridono al Molise. Per la terza settimana consecutiva Rt sotto 1 e dati da zona bianca. L’ufficialità nelle prossime ore con l’ordinanza di Speranza. «Non si tratta di un liberi tutti -ha aggiunto Toma – anzi dobbiamo essere ancora più responsabili, evitare assolutamente gli assembramenti. Ci saranno le riaperture anticipate di tutte le attività economiche e sociali di cui la normativa vigente già prevede la ripresa. Le linee guida – prosegue Toma a Teleregione – sono state pubblicate da Conferenza Regioni insieme con comitato tecnico scientifico. La campagna vaccinale prosegue; è stato ridotto leggermente il numero delle dosi giornaliere ma perché i target vengono assegnati dal commissario Figliuolo in relazione alle disponibilità di vaccini a livello nazionale. Abbiamo capacità di vaccinazione elevata e contiamo di avere migliaia e migliaia di dosi nelle prossime settimane. Dipende tutto dalle scorte che ci arriveranno».