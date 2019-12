Gli incivili colpiscono ancora: ripulita una pineta di rifiuti

In azione i volontari dell’associazione Ambiente Basso Molise assieme all’AISA e ad alcuni cittadini di Campomarino

Una pineta ricolma di rifiuti. E’ quello che si sono trovati di fronte i volontari dell’associazione Ambiente Basso Molise che domenica hanno messo in atto la manifestazione di pulizia “Puliamo per Natale”. Nonostante la pioggia terminata un’ora prima della manifestazione, i volontari hanno trovata una pineta asciutta ma ricolma di rifiuti. Anni e anni di incuria e inciviltà hanno ridotto una bellissima pineta, a ridosso del mare più pulito d’ Italia, ad una immensa discarica abusiva. In soli 20 metri sono stati tirati fuori oltre 80 sacchi di immondizia. Giocattoli, vestiti, rifiuti domestici, vetro, plastica, pannolini e pannoloni, barattoli di alluminio, carta, cartone, pneumatici, materassi, ferro, a tanti altri rifiuti. Uno schifo. I Volontari dell’AISA, Ambiente Basso Molise e alcuni Cittadini con in testa l’assessore all’ambiente Antonio Saburro hanno provveduto a ridare vita ad una piccola e preziosa porzione di territorio. «Si tratta – sottolinea il Presidente di AISA Giuseppe Pesce – di un’operazione importante che ha permesso di avviare il recupero di un’area pesantemente degradata dai comportamenti incivili e irresponsabili di chi deturpa il territorio». I Volontari dell’AISA, Ambiente Basso Molise e alcuni Cittadini con in testa l’assessore all’ambiente Antonio Saburro hanno provveduto a ridare vita ad una piccola e preziosa porzione di territorio. La zona inoltre, sarà interessata da un progetto congiunto tra il Comune di Campomarino, l’AISA e Ambiente Basso Molise che procederanno nei prossimi mesi ad organizzare delle giornate mensili per bonificare la pineta e riportarla al suo antico splendore. Il comune di Campomarino già alle ore 8 di questa mattina ha provveduto alla rimozione dei rifiuti. La manifestazione oltre ad aver avuto il patrocinio del comune di Campomarino ha visto la preziosa collaborazione della Italiangas.