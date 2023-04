Gli impianti di riscaldamento possono continuare a rimanere accesi anche dopo il 7 aprile

L’Amministrazione comunale di Campobasso rende noto che gli impianti di riscaldamento possono essere disattivati anche dopo la data del 7 aprile, in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, senza alcuna autorizzazione del Comune, così come stabilito dal D.P.R. 74/2013. Resta inteso che i suddetti impianti non possono restare accesi oltre le 7 ore al giorno e con una temperatura che non deve superare i 20°.