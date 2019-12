Gli eventi di “Natale a Campobasso” in programma per il 28 dicembre

Il fine settimana di “Natale a Campobasso”, il cartellone degli appuntamenti natalizi previsti dall’amministrazione Comunale di Campobasso, presenta un sabato sera all’insegna della grande musica d’autore, con il concerto di Rossana Casale al Teatro Savoia, organizzato dall’Associazione Amici della Musica.

Rossana Casale, nata a New York da papà americano e mamma veneziana, debutta nel 1982 con il suo primo singolo “Didin” firmato da lei stessa e da Alberto Fortis. Nel 1984, prodotto dalla PFM, esce, invece, il suo primo LP “Rossana Casale” con il quale vince a Riva del Garda la Vela d’Argento. Nel 1986 partecipa a Sanremo nella Categoria Big con “Brividi”, la canzone che la farà conoscere al grande pubblico e avvierà la sua carriera con la vittoria di numerosi premi. Nello stesso anno è ospite di Umbria Jazz a Perugia, dove ottiene il suo primo riconoscimento come jazz singer. Da qui in poi fonderà le sue influenze jazz a sonorità etniche, iniziando così un processo di ricerca nella musica e nei testi che portano la sua firma, come l’album “Alba Argentina”. La sua carriera prosegue con successi, dalla pubblicazione di album e tournée continue alle importanti collaborazioni cinematografiche e teatrali con artisti di chiara fama quali Pupi Avati, l’etoile del Teatro dell’Opera Raffaele Paganini, il Maestro Donato Renzetti, Giorgio Albertazzi, Federico Zecchin, Alessandro Gassman, Gianmarco Tognazzi e tanti altri. Non mancano le esperienze televisive come le trasmissioni Operazione Trionfo e X Factor dove ha partecipato come Vocal Coach. Attualmente insegna Canto Jazz al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara.

I componenti della band, che condivideranno con Rossana Casale il palcoscenico del Teatro Savoia sabato 28 dicembre, con inizio fissato per le ore 21.00, sono tutti musicisti intensamente impegnati, anche in collaborazioni con jazzisti di fama internazionale.

Sempre sabato 28 dicembre, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale Mario Pagano, la sezione di Campobasso e Bojano del CAI, presenta il secondo dei due appuntamenti dedicati a I SEGRETI DEI GHIACCI. Con Cristiano Iurisci (alpinista, esploratore, scrittore) si parlerà di glaciologia appenninica e vie alpinistiche.

Inserito tra gli eventi di sabato 28 dicembre di Natale a Campobasso anche Il Clan fuoco D.O.C. Campobasso, con lo spettacolo di sensibilizzazione, legato a temi come l’accoglienza e l’ambiente “CARPE DIEM- MIGLIORA TE STESSO, CAMBIA IL MONDO”, ispirato alla storia delle Aquile Randagie (scouts che durante il periodo fascista continuarono ad operare clandestinamente, fedeli alla Promessa). Lo spettacolo si svolgerà presso il mercato coperto di Campobasso dalle ore 20.00.Da ricordare, tra le occasioni culturali offerte dal calendario natalizio cittadino, anche le mostre dei presepi di Giovanni Teberino, al Museo dei Misteri, e di Antonio Guarino a Via Carducci, entrambe visitabili fino al 6 gennaio.