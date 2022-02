Gli eventi del G8 di Genova raccontati da Annalisa Camilli a “Si scrive Molise”

La giornalista internazionale parteciperà al laboratorio permanente sulla scrittura, voluto dall’assessorato Comunale alla Cultura di Campobasso, che si terrà domani alle 18:30 all’Ex Omni in via Muricchio

Gli eventi del G8 di Genova nel ricordo della giornalista internazionale, Annalisa Camilli, e il racconto di quei giorni di vent’anni fa, attraverso immagini, voci e musiche di repertorio con il suo reading “Limoni Live” che porterà a ognuno a confrontarsi sul perché sia ancora necessario e attuale parlare di quegli eventi a distanza di due decenni. È il focus del nuovo appuntamento di “Si scrive Molise”, il laboratorio permanente sulla scrittura voluto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso e curato dalla scrittrice Valentina Farinaccio, che si terrà domani, sabato 26 febbraio, alle 18:30 al Cinema Sala Alphaville, all’Ex Omni in Via Muricchio. Lo spettacolo è prodotto da ERT/Teatro Nazionale e Internazionale con la regia audio affidata a Marzia Coronati e Dario Coletta. L’ingresso al reading sarà libero, con Super Green Pass, fino a esaurimento posti.

La Camilli è una giornalista italiana che ha lavorato per l’Associated Press e per Rai News 24 prima di approdare, nel 2007, alla rivista Internazionale per cui scrive reportage e inchieste. Dal 2021 collabora inoltre con L’Essenziale, il nuovo settimanale di Internazionale. Nel 2017 ha vinto l’Anna Lindh Mediterranean Journalist Award per l’inchiesta La barca senza nome, e per il giornalismo ha ricevuto nel 2019 il premio Cristina Matano e nel 2020 il Premio Saverio Tutino. Nel 2019 con un consorzio di giornalisti europei si è aggiudicata il Concordia award per la libertà di stampa.

“Sono felice che Annalisa Camilli, oltre a presentare a Campobasso il suo reading Limoni Live, – ha spiegato la scrittrice Farinaccio – abbia anche accettato l’invito, domenica 27 dalle 9:30 alle 12:30, per tenere il laboratorio d’asporto, rigorosamente gratuito, su come si scrive un podcast”. Per prendere parte al laboratorio gratuito, è necessario prenotarsi e iscriversi inviando una mail con nome, cognome ed età a: siscrivemolise@persuasot2gmail-com