Gli eventi culturali più seguiti in televisione

Il mezzo televisivo continua a confermarsi, a tutt’oggi, come il principale canale di fruizione di contenuti audiovisivi utilizzato dalle famiglie in maniera collettiva e da moltissimi singoli. Il focolare domestico che amplificò le potenzialità della radio durante il Secondo Novecento ha, di fatto, accusato una lieve battuta d’arresto negli scorsi anni, relativa all’avvento delle piattaforme di streaming e dei diversi device utili ai medesimi scopi.

Ciò nonostante, attualmente, la televisione riconferma il suo primato di medium fondamentale per l’informazione, la connessione con la cultura di massa e l’intrattenimento attraverso l’offerta di svago dei vari palinsesti, le pubblicità, i telegiornali i film e le serie destinate al piccolo schermo. Tutto questo ha, ovviamente, spinto molto spesso le persone a rimanere completamente coinvolte nella visione di determinati programmi, soprattutto quando, questi, erano connessi agli eventi storici che hanno cambiato la società nel profondo.

Attraverso gli indici di ascolto, ossia le unità di misura relative al numero di persone che guardano un determinato programma su una rete, è possibile, non solo fare indagini di mercato, ma anche stilare interessanti classifiche in cui sono elencati gli eventi televisivi più seguiti nella storia. Ne scopriamo alcuni di stampo culturale nelle prossime righe.

Il Principe Carlo sposa Diana Spencer

Era il 29 luglio del 1981 quando ben 750 milioni di persone si riunirono di fronte al televisore per seguire un evento che i posteri hanno descritto come un matrimonio da favola. Fu definito lo sposalizio del secolo dai tabloid internazionali. Una cerimonia straordinaria che vide il Principe Carlo e la neo-Principessa Diana Spencer sposarsi nella Cattedrale di Saint Paul, innanzi a 3500 invitati, oltre a una folla di oltre 2 milioni di persone che seguì il corteo da Clarence House. La cerimonia tenne impegnati 4000 addetti alla sicurezza e 2200 militari, il cui unico scopo, era mantenere l’ordine in strada. Il matrimonio costò alla Famiglia Reale ben 48 milioni di sterline. Il primato televisivo dell’evento fu, purtroppo, spazzato via dai funerali di Lady D, tenutisi solo 6 anni dopo, seguiti da oltre 2 miliardi di persone.

L’allunaggio dell’Apollo 11

Il 20 luglio del 1969, il sogno apparentemente irrealizzabile di molti venne toccato con mano dagli Stati Uniti. Attraverso un ambizioso programma internazionale, infatti, la NASA riuscì a rendere realtà ciò che John F. Kennedy aveva già auspicato per il paese 8 anni prima. L’Apollo 11 atterrò con successo sulla superficie lunare, per poi fare ritorno sulla Terra, segnando la vittoria degli USA nella corsa allo Spazio iniziata contro l’Unione Sovietica. L’evento fu seguito dal 18% della popolazione mondiale del tempo, con circa 650 milioni di persone che videro Neil Armstrong mettere piede sulla Luna. L’astronauta compì il “grande passo per l’umanità” ad un orario particolarmente proibitivo per il palinsesto televisivo, pur conquistando l’attenzione del mondo intero, o quasi.

Live Aid

Viene considerato il Concerto dei concerti. Si tenne allo Stadio di Wembley di Londra e, in contemporanea, al JFK di Philadelphia. Si tratta di un concerto benefico organizzato nel 1985 da Bob Geldof e Midge Ure al fine di raccogliere fondi da devolvere per la lotta alla carestia nel territorio etiope. Era il 13 luglio quando il Live Aid attirò a sé ben 1.9 miliardi di telespettatori, provenienti da 150 paesi differenti. L’evento fece da sfondo al concerto più memorabile dei Queen e, probabilmente, ad uno dei live più iconici nella storia del rock: i 21, frenetici, minuti in cui Freddie Mercury e la sua band dominarono il mondo, consacrando il proprio nome all’eternità.