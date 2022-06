Gli Esami di Stato del post modernismo

di Sergio Genovese

I nostri padri con terrore ci raccontavano lo scoglio degli Esami di Stato che tra la fine degli anni quaranta e l’inizio degli anni cinquanta contemplava il superamento di tutte le materie dell’ultimo anno. Le commissioni erano composte tutte da docenti esterni alla Scuola ,la selezione era robusta perché in tanti non ce la facevano a superare le prove. Poi ci sono state le evoluzioni che, chiariamolo senza ipocrisie, hanno calibrato l’esame ad uso e consumo dello studente proponendo modalità più “plastiche” e più superabili. I criteri di ammissione agli esami sono stati ulteriormente edulcorati dunque ridotti ad una procedura “globalizzata”, la percentuale di chi non supera l’esame, oggi è addirittura dello 0,2 per cento. La statistica la ribadisco anche per qualche dirigente che ancora pochi giorni fa dichiarava, sorprendentemente, che l’esame di stato è una prova difficile. Con questo non voglio delegittimare un momento importante della vita dei ragazzi che sicuramente avrà determinato una sana tensione ed una giusta emozione per “svincolarsi” dalle aule strette e ultimamente piene di covid in cui sono stati per 13 anni. Il ciclo che si è concluso abbraccia una parte della vita nella quale si è entrati piangendo nelle classi e si è usciti festanti. Con pari onestà intellettuale però bisogna riconoscere che la prova che ha ispirato poeti ed artisti ( Antonello Venditti ancora incassa fior di quattrini per i diritti di “notte prima degli esami”) da ostica è diventata morbida come una brioche con la panna. Le commissioni sono interne e la seconda prova quest’anno è stata scelta dai docenti che naturalmente non hanno fatto muro per individuare un elaborato di difficile comprensione. I tantissimi anni di esperienza di Presidente di Commissione hanno convinto me e anche i finti difensori di una consistenza che non esiste più, che il tutto viene preordinato per procurare vantaggi agli studenti. Da questo allora bisognerebbe chiedersi se è giusto continuare a proporre l’Esame di Stato? Se il Ministro Bianchi dichiara:” La seconda prova sarà scelta dalla commissione per agevolare il compito dei ragazzi” ognuno comprende che quella percentuale dello 0,2 per cento è destinata addirittura ad abbassarsi. Mi chiedo e chiedo ai lettori.” Se un esame perde il significato di selezione, se le valutazioni sono già connotate al cinquanta per cento dal credito scolastico, cosa rimane per distinguere uno studente appassionato da uno che è andato a rimorchio ma che alla fine entra in possesso dello stesso titolo di studio?”. E smettiamola di dire che poi la selezione la farà la vita visto che spesso nei luoghi di comando ci ritroviamo capre e caproni. Perché l’Italia si deve sempre riempire di retorica per far capire agli altri ciò che non è vero? Si dovrebbe, sul punto, aprire un dibattito magari favorito anche dalle autorità scolastiche non solo nazionali ma anche regionali. Sarebbe l’ora di rinunciare ai tagli di nastro ed ai flash che tanto appassionano. C’è la urgenza di creare un confronto serio che stabilisca se è ancora utile continuare a proporre un sistema di valutazione ormai denuclearizzato o se immaginare decisioni che non prevedano l’ esame conclusivo come avviene in molte Scuole Europee.

