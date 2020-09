Gli eroi del Covid in Molise in attesa del contratto, ma Toma non risponde. L’Asrem: “Attendiamo la Regione”

Sono stati in prima linea nel periodo più buio dell’emergenza. Sono stati definiti eroi, a ragione, perché hanno combattuto, all’inizio anche a “mani nude”, contro il Covid. Parliamo di medici, infermieri e operatori socio sanitari a partita Iva, chiamati alle armi durante la guerra contro il virus. Ora, mentre siamo ancora nel bel mezzo della pandemia, sono appesi ad un filo. Si tratta di alcuni medici, 80 Oss e 50 infermieri del Cardarelli a cui a breve scadrà il contratto. Ad alcuni, in realtà, è già scaduto nella giornata di ieri, domenica 27 settembre.

Hanno fatto sentire la propria voce la scorsa settimana davanti al consiglio regionale, ma da allora non si è mossa foglia e sono sempre in attesa del rinnovo del contratto. O quantomeno di capire quale sarà il proprio futuro. Ma ad oggi ancora non ricevono comunicazioni, né dall’Asrem, né dalla Regione Molise. I contratti cessati ieri sono stati rinnovati fino al 15 ottobre, giorno della scadenza dello stato di emergenza nazionale. Che, quasi sicuramente, sarà rinnovato. Tuttavia altre regioni hanno già provveduto a prolungare i contratti a queste figure.

Abbiamo chiesto conto di questa situazione al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano che, come al solito, non si è sottratto alle nostre domande. “Abbiamo lo stato di emergenza fino al 15 ottobre – ha dichiarato il Dg – tuttavia siamo in interlocuzione costante con la Regione. C’è la possibilità di un finanziamento per prolungare questi contratti e soprattutto c’è la volontà e la necessità. Attendiamo – ha chiosato Florenzano – la risposta della Regione”.

Con loro abbiamo sofferto, quando dal Cardarelli giungevano brutte notizie, e gioito, quando, invece, si sono svuotati e chiusi i reparti Covid. Anche noi li abbiamo definiti eroi, pur sapendo che non sempre amano questo appellativo. Pretendono, però, rispetto. Per questo siamo vicini alla loro causa e auspichiamo che la Regione Molise, con in testa il governatore Toma, fornisca rapidamente loro una risposta. Almeno a loro. Visto che a noi il presidente non risponde: volevamo chiedere anche a lui conto su questa situazione. Ma il suo telefono ha squillato, per tutto il pomeriggio, tristemente, a vuoto. mdi