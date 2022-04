Gli enigma stradali a Venafro, automobilisti disorientati

Più di qualcuno si è interrogato sulla viabilità di via Machiavelli e via Guicciardini. E su fb scrivono: aiutatemi a capire chi ha la precedenza

I lettori osservano e scrivono ai media perché diano una mano a fare chiarezza sulle cose incomprensibili in atto nell’abitato venafrano.

Più di un automobilista cittadino infatti è indeciso sulla viabilità di Via Machiavelli e via Guicciardini, tanto che N.P. sulla propria pagina fb scrive testualmente: “Help me! Aiutatemi a capire chi ha la precedenza a Venafro all’incrocio tra via Machiavelli e via Guicciardini senza segnaletica stradale di stop su entrambe le strade a senso unico.

Da via Guicciardini le macchine sfrecciano senza fermarsi, da Via Machiavelli pure. In attesa della decisione di un perito assicurativo, chi deve rispettare lo stop? Indecisione massima, mancando l’opportuna segnaletica!”.

Tonino Atella