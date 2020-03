Controlli da parte delle forze di polizia su tutto il territorio regionale dopo l’ulteriore stretta del Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Le nuove disposizioni – che contengono altri divieti – fissano ulteriori limitazioni: “Vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici“, si legge nell’ordinanza a firma Roberto Speranza, “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”. E così questa mattina, in una Campobasso che sembra aver recepito il messaggio dell’ulteriore stretta, non si sono viste persone fare jogging o passeggiate all’aperto, al contrario le auto delle forze di polizia hanno presidiato il territorio proprio per far rispettare le ulteriori limitazioni previste nel decreto Speranza.