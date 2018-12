Gli auguri del sindaco d’Apollonio: «Raggiunti importanti traguardi»

Cari Isernini,

giunga a tutti voi il mio più sincero augurio d’un felice 2019. Spero che sia un anno davvero fortunato e prospero, pieno di positività e di serenità. Auspico, nel contempo, che l’anno che ci stiamo lasciando alle spalle spenga con sé ogni difficoltà personale e collettiva.

Nel 2018, l’amministrazione comunale, con un impegno silenzioso ma tangibile, ha raggiunto piccoli e grandi traguardi, condividendoli con la cittadinanza e creando i presupposti per un futuro migliore, un futuro che è già alle porte con l’arrivo del nuovo anno che ci accingiamo a festeggiare. Anche nel 2019, l’amore per la città sarà ciò che ci guiderà costantemente, giorno dopo giorno, nel trovare soluzioni ai problemi e rendere Isernia sempre più bella e vivibile. Per continuare nel raggiungimento dei nostri obiettivi, però, occorre che il 2019 sia un anno da affrontare con coraggio e unità, senza paure e divisioni, un anno che riesca a bandire le emarginazioni e che sconfigga il disagio, consentendoci di costruire relazioni umane capaci di rendere più fraterna la convivenza civile.

Buon 2019 a tutti. Che sia un anno pieno di felicità e benessere.

Giacomo d’Apollonio, Sindaco di Isernia