Gli appuntamenti per il Centenario del Campobasso

REDAZIONE

Martedì 29 ottobre ore 18:00, nella sala espositiva del Palazzo Gil in via Gorizia, si terrà l’inaugurazione della ‘Mostra delle magliette storiche’: in esposizione le magliette appartenute a diversi calciatori dagli anni ’70 ad oggi, per ripercorrere insieme un pezzo di storia rossoblù. La mostra sarà aperta dal 30 ottobre al 5 novembre dalle 10-13 e 17-20, lunedì 4 novembre mostra chiusa intera giornata.

Venerdì 1 novembre si terrà l’evento di presentazione della ‘Maglietta Centenario’, l’appuntamento è alle ore 18,00 davanti al Campobasso Store in C.so Vittorio Emanuele II n.59. Disegnata e realizzata interamente in Molise, la maglia è in edizione limitata a 200 pezzi con packaging numerato. L’evento prevede anche l’esibizione della Polifonica Monforte e djset fino alle 23. Lo store resterà aperto fino alla fine dell’evento con una zona food&beverage.

Martedì 5 novembre Convegno “Un Secolo da Lupi” dalle ore 16 alle 19 nella sala del Convitto M. Pagano (evento su invito). Nel convegno si discuterà di tematiche sportive, della tutela e della preparazione del calciatore.

Il programma degli eventi vede il patrocinio di: Comune di Campobasso, Regione Molise, Camera di Commercio del Molise.