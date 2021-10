Gli appuntamenti in programma per la XVII stagione concertistica TermoliMusica

La città riecheggia nuovamente di note con la XVII edizione della Stagione Concertistica TermoliMusica, inaugurata domenica 10 ottobre dal concerto “Il trombone romantico” del duo Aldo Caterina (trombone) e Giovanni Sabella (pianoforte). Il trombone, inteso come strumento solista, fu inizialmente visto dal grande pubblico come qualcosa di insolito, ma grazie all’opera di due trombonisti di area tedesca – Friedrich August Belcke e Carl Traugott Quisser – che contribuirono con il loro talento alla scrittura dei primi concerti e al successivo sviluppo dello strumento, ne fu riconosciuto il valore di strumento “virtuoso”. Il concerto si è distinto per la particolarità dell’ascolto guidato: ogni brano eseguito è stato spiegato dall’esecutore, rimarcando le caratteristiche dei diversi strumenti utilizzati (il trombone tenore, il flicorno baritono) e accompagnando l’ascoltatore indietro nel tempo, nelle sale dell’Europa della prima epoca romantica (1820-1830). I prossimi appuntamenti in calendario sono il 16 ottobre al teatro Fulvio di Guglionesi e il 17 ottobre al cinema S. Antonio di Termoli, entrambi con il trio Ensemble Variable formato da Claudio Mansutti (clarinetto), Andrea Musto (violoncello) e Federica Repini (pianoforte). I biglietti sono disponibili online sul sito www.diyticket.it, presso tutti i centri Sisal oppure direttamente al botteghino.