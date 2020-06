Gli animali che hanno fatto la storia e la magia del teatro protagonisti di Ti racconto un libro Infanzia on line

Settima settimana di appuntamenti dell’iniziativa a cura dell’Unione Lettori Italiani e del Comune di Campobasso

Proseguono gli incontri di Ti racconto un libro Infanzia on line, un’iniziativa promossa e organizzata dal Comune di Campobasso e dell’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli, che continua a riscuotere un enorme successo tra i piccoli lettori e le loro famiglie.

Questa volta a calcare il palco virtuale della rassegna di successo dedicata ai più piccoli saranno le storie di animali celebri e la magia del teatro.

Il primo appuntamento della settimana vedrà il ritorno della scrittrice Anna Vivarelli, vincitrice di importanti premi letterari che all’attività della scrittura affianca quella della formazione e della promozione alla lettura.

Lunedì 29 giugno, alle ore 17, Al pubblico di bimbi e genitori racconterà Storie incredibili di animali fantastici, con le illustrazioni di Chiara Armellini. Una rassegna di animali famosicome Bucefalo, il cavallo di Alessandro Magno, o le oche del Campidoglio. Ci sono i protagonisti della cronaca, dai cani che scavarono per giorni sotto le macerie delle Torri Gemelle dopo l’11 settembre a Laika, la cagnolina che viaggiò nello spazio. Ci sono quelli che sembrano inventati e invece sono veri, come la vongola Ming o la medusa immortale.

Sono gli animali straordinari raccontati in questo libro che è un viaggio in tutto il mondo, le epoche e in tantissime specie: non solo cani, gatti e cavalli ma rinoceronti, mucche, giraffe, scimpanzé e ippopotami, tutti protagonisti di vicende appassionanti. Nelle loro storie ritroviamo

i nostri stessi sentimenti: il coraggio e la lealtà, la nostalgia e l’amore. Un libro che parla di animali, una lettura irresistibile per tutti gli umani.

Giovedì 2 luglio, sempre alle ore 17, i bambini avranno l’occasione di conoscere in anteprima I BRIGANTI Compagnia delle arti e di assistere ad un “assaggio” del loro nuovo spettacolo. La Compagnia ha la sua peculiarità proprio nella fusione delle varie arti: narrazione , mimo, disegno dal vivo e musica. E’ composta da un fantastico quartetto di artisti affermati: Alfonso Cuccurullo–narratore e voce recitante, Enrico F. Folli-mimo, Federico Squassabia-musicista, Vito Baroncini-lavagna luminosa e disegno dal vivo. Mettendo a disposizione le specifiche attitudini, I BRIGANTI danno vita a nuove forme di spettacolo per bambini fatte di storie, di luci e di colori in cui si fondono le più belle tecniche teatrali.

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono trasmessi sulla pagina facebook Ti racconto un libro Infanzia.