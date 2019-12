“Gli amici della musica” tagliano il traguardo del Millesimo concerto

Sul palco del teatro Savoia saliranno l’attrice Giusi Cataldo e tanti artisti provenienti da ambiti musicali diversi

CAMPOBASSO. Quasi a metà della 51esima Stagione, gli “Amici della Musica di Campobasso” raggiungono il traguardo del Millesimo concerto che sarà celebrato sabato prossimo, 14 dicembre, al teatro Savoia a partire dalle 18:30 (costo del biglietto intero 12 euro; ridotto, fino a 25 anni, 6 euro). Sul palco saliranno l’attrice palermitana Giusi Cataldo con la linea Ensemble, composta da artisti provenienti da ambiti musicali diversi: classico, contemporaneo e jazz.

Una meta che evidenzia la serietà dell’impegno e della passione profusi e che dà energie nuove ed entusiasmo per il futuro. La continuità della proposta culturale dell’associazione intitolata a Walter De Angelis è caratteristica rara: sono pochissime le iniziative di questo genere che riescono a durare così tanto nell’offrire qualità e bellezza. Tale fenomeno è importante – proprio nella sua presenza periodica e costante – perché instilla nel tessuto sociale e civile del territorio in cui opera il desiderio e l’urgenza della cultura. Da ciò nasce la Tradizione, quel ripetersi di eventi che non può arrestarsi perché elemento fondante dell’essenza di un luogo e del popolo che lo vive. Gli “Amici della Musica di Campobasso”, dunque, celebrano questo momento con la consapevolezza del lavoro svolto e con il desiderio di continuare a contribuire alla diffusione della cultura musicale e della cultura in genere.