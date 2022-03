Gli alunni di Mascione scrivono al Presidente Mattarella, lui risponde: un saluto affettuoso

Felicemente sorpresi ed orgogliosi i bambini della Primaria, quando hanno ricevuto la lettera del Capo dello Stato: vi ringrazio molto per il messaggio di augurio

Se si fosse trattato del proprio idolo, di un calciatore o di un famoso cantante probabilmente si sarebbero aspettati un TikTiok di risposta, un post su Instagram o una semplice, ma un po’ datata, telefonata. E invece è arrivata una lettera, scritta a mano.

Certo è che quando i ragazzi della quarta Elementare di Mascione a Campobasso, hanno scritto al Presidente Sergio Mattarella per congratularsi della sua elezione e per ringraziarlo di aver scelto di percorrere insieme agli italiani questo cammino, la speranza in una risposta era flebile. Ma era ben riposta: il Capo dello Stato ha inviato una lettera di ringraziamenti.

Questa la risposta: “Cari bambini, vi ringrazio molto per il vostro messaggio di augurio. Un caro saluto affettuoso”. Firmata Sergio Mattarella.