“Gli alberi della vita”, lunedì il primo incontro formativo di Cittadinanzattiva

Lunedi 15 marzo si svolgerà la prima di 11 giornate del ciclo di formazione in live streaming dal titolo “Gli alberi della vita”, promosso da Cittadinanzattiva e Kairos nell’ambito del progetto ESC -Economia circolare e solidale.

Un progetto per promuovere un modello di economia solidale circolare basata sullo sviluppo di pratiche di produzione e consumo sostenibili e responsabili, valorizzando il recupero, riutilizzo e riciclo dei materiali, la diminuzione dei rifiuti e favorendo nel contempo percorsi di inclusione socio-lavorativa per le persone più fragili e vulnerabili e in condizioni di svantaggio sociale, intese non più come “scarti” bensì come risorse di capitale sociale, relazionale e di competenze lavorative.

Le attività sono rivolte alla valorizzazione della filiera agricola e produttiva del territorio di riferimento ed alla formazione di operatori/rici del settore, individuati prioritariamente tra persone fragili e in particolare persone detenute ed ex detenute, persone con disabilità fisiche e/o psichica, persone vittime di violenza.

Gli interventi saranno propedeutici al recupero di uliveti abbandonati e/o a rischio di abbandono o resi disponibili dalla proprietà e altre attività di recupero nell’ambito della filiera agro-alimentare.