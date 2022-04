Gli 80 anni di un campobassano vero, auguri Abramo

E’ uno dei personaggi storici di Campobasso. E ognuno lo chiama o lo conosce a modo suo. Abramo, Antonio u’ barbon e così via. Fu colui che portò in spalla Tonino Molinari durante i festeggiamenti per la promozione in serie B ed è da sempre al fianco dei colori rossoblù. Oggi, lunedì 11 aprile, Antonio Santella, compie 80 anni.

Per lui sono arrivati gli auguri della grande famiglia dei Misteri.

“Buon compleanno Antonio, oggi compi 80 anni, un traguardo di cui andare fiero, un punto di riferimento per la famiglia e per la città. La tenacia con la quale ti sei fatto strada sin qui ti ripaga e in questo giorno speciale non potevano mancare gli auguri più affettuosi dalla Grande Famiglia dell’Associazione Misteri e Tradizioni di Campobasso…. Auguri ABRAMO.”

Gli affettuosi auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise.