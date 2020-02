“Gl’ Cierv’”, il rito dell’uomo cervo torna in scena a Castelnuovo al Volturno

TONINO ATELLA

CASTELNUOVO AL VOLTURNO. Domenica di antichi riti carnevaleschi ai piedi delle Mainarde nel Molise dell’ovest. A proporli sarà ancora una volta Castelnuovo al Volturno, accogliente centro montano dei Monti della Meta che presenterà l’edizione 2020 de “ Gl’ Cierv’ “, storica maschera antropomorfa che racconta il rapporto uomo/animale nel corso dei tempi, l’evoluzione della specie tipica delle Mainarde, il Cervo appunto, fino all’inserimento dell’animale e della sua femmina, la Cerbiatta, finalmente mansueti in una natura che accoglie tutti nell’ottica di un’armonia universale. Ma prima, e qui tutta l’attrazione de “ Gl’ Cierv’ “ di Castelnuovo al Volturno, la furia selvaggia, distruttrice e paurosa delle bestie che seminano panico e non risparmiano niente e nessuno. Questo e tant’altro verrà riproposto nella prima serata domenicale nell’accogliente piazza di Castelnuovo presente tantissimo pubblico di ogni età, in mezzo al quale piomberanno devastanti al massimo Cierv’ e Cerbiatta idealmente scendendo dalle Mainarde ed accompagnati da suoni paurosi, da personaggi e dalle immagini della natura selvaggia. Precederanno spettacoli popolari, band, musiche folk e danze tipiche. La serata,o, proseguirà con una coinvolgente Jam Session Popolare aperta a tutti, arricchita da libagioni e pietanze tipiche. Il tutto promosso da Regione Molise, Associazione “ Gl’ Cierv’ “ e Comunità di Castelnuovo al Volturno, frazione di Rocchetta al Volturno.