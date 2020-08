«Giusto sacrificare gli allenatori in nome di Cristiano Ronaldo?»

«Il sospetto, e non solo quello, che lo scorso anno Allegri e quest’anno Sarri ,siano stati sacrificati per compiacere a Cristiano Ronaldo ,non è una mia semplice congettura ma una valutazione che trova sempre più riscontri che proverò ad evidenziare. Il dato oggettivo è che ad entrambi non è bastata la conquista dello scudetto;(con Allegri, che ne aveva peraltro messi in fila 5, più diversi altri trofei), per rimanere in sella alla Juve in tempi Ronaldiani. Credo che la cosa ( scudetto con relativo esonero), trovi pochi o nessun equivalente nella storia dell’Italia Pallonara, altro motivo per cui riteniamo non sia affatto così peregrina ,la nostra ipotesi. Che il problema di Allegri e Sarri sia stato proprio l’aver in squadra Ronaldo, credo lo certifichi soprattutto l’esternazione del Presidente Andrea Agnelli subito dopo la cocente eliminazione con il Lione, quando ai microfoni di Sky aveva dichiarato:” il bilancio stagionale è agrodolce ,perché è vero che vincere il nono scudetto consecutivo è stata una grande impresa ma, il bilancio in Champions è deludente perché se prima avevamo un sogno, ora, con l’acquisto di Ronaldo, la Champions è un obiettivo!!”. Come dire che,la presenza in squadra di un giocatore che ha vinto 5 Champions, di cui 3 consecutive col Real, autorizza chi l’ha in squadra a ritenere che si debba vincere quasi per forza. Personalmente rifuggiamo da questo sillogismo perché pensiamo che un giocatore da solo, difficilmente è così decisivo. Infatti ,sia il Barcellona con Messi ,che il PSG con addirittura Mbappé e Neymar , non mi pare che vincano la Champions con questa facilità. Non sottovaluterei anche, come l’acquisto del campione portoghese, ha praticamente fatto perdere alla Juventus quello che è considerato unanimemente nell’ambiente calcistico,il miglior dirigente italiano. Ci riferiamo, evidentemente, a quel Marotta che ,non aveva condiviso la spesa ,arrivando a chiudere ,di lì a poco ,il rapporto di lavoro con un club che lo aveva assunto quando viaggiava ( non troppo comodamente),attorno al settimo posto della graduatoria nazionale. Sul piano finanziario poi, Ronaldo è costato alla Juventus 120 milioni di euro ( comprese le commissioni al suo manager Jorge Mendes), ed il suo stipendio pesa sulle casse della Vecchia Signora, per 60 milioni di euro all’anno ,per quattro anni. Facendo un po’ di conti, l’ammortamento annuale per il bilancio Juventus è un autentico salasso ,pari a 85 milioni di euro. Senza trascurare, sempre sul piano economico,la corsa al rialzo di quasi tutti i componenti della rosa ( sia i più vecchi ,come Kedira, Manzukic, Chiellini ,) sia i nuovi come De Ligt , che al netto guadagna 8 milioni di euro di base ,più facili bonus , che gli può permettere di arrivare fino a 12; o Dybala che per allungare il contratto, giustamente pretende sui 15 milioni. La Juventus è già corsa ai ripari lo scorso anno con un aumento di capitale di 300 milioni di euro, ma, sembra che non basti, considerato che da più parti si sostiene che anche quest’anno, nell’accordo raggiunto in piena pandemia con i giocatori,il club abbia chiesto di spostare sul bilancio in chiusura al 30 giugno 2021, una parte degli emolumenti di questa stagione appena terminata. Passando poi al piano squisitamente tecnico, è appena il caso di ricordare che la Juventus vinceva gli scudetti anche prima del suo arrivo, e con numeri migliori. Certo, le sue performance realizzative sono di tutto rilievo ,con 21 gol un anno fa, e addirittura 37 in questa stagione. Oltre però alla portentosa vena realizzativa, Ronaldo in alcune specialità è anche di ingombro ,considerata la sua smania di voler fagocitare ogni cosa. In questi due anni infatti ,ha voluto battere quasi tutte le punizioni,realizzandone 1 sola al 43 tentativo,quando in squadra vi sono tiratori eccellenti come Pianic o Dybala, che, in sua assenza ,avevano fatto fruttare moltissimo questo esercizio balistico ,molto prezioso nel calcio attuale. Ma, per chiudere ,ci chiediamo perché,se era così importante la Champions, si è indotto Sarri a presentarsi a Cagliari con la migliore formazione, nonostante lo scudetto fosse già in bacheca, sprecando tesori di energia fisica ,quando la squadra aveva palesato un evidente deficit atletico e,la partita chiave col Lione era alle porte? Era così importante inseguire il suo traguardo personale della scarpa d’oro? Interrogativi ai quali ognuno può dare una risposta ma, a noi , sono sembrate inequivocabili incongruenze . Troppo facile sparare sulla croce rossa ( leggasi allenatori) anche se, profumatamente retribuiti per restare inoperosi».

Francesca Arbotti