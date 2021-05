“Giustizia per i nostri morti”. Piccolo coro di dissenso durante la visita del generale Figliuolo

Erano in pochi, ma pronti e determinati a farsi sentire. “Giustizia per i nostri morti e stanchi per le passerelle”. Un piccolo gruppo di persone ha manifestato pacificamente ieri pomeriggio 6 maggio nello spazio antistante la Cittadella dell’Economia durante la visita all’hub vaccinale del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo e del Capo dipartimento della Protezione Civile, l’ingegner Curcio. Dalla carenza del personale sanitario alla gestione dell’emergenza sanitaria che a loro dire sarebbe “fallimentare”. Un dissenso che non è passato inosservato seppur attuato con toni civili e rispettosi delle altrui opinioni.