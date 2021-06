Giustizia, la camera penale distrettuale del Molise pronta a denunciare ogni violazione dei diritti degli imputati

Solidarietà alle Camere Penali di Avellino, Benevento, Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata





«Le Camere Penali di Avellino, Benevento, Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata hanno proclamato l’astensione da tutte le udienze penali, fissate nei rispettivi tribunali ricadenti nel circondario della Corte d’Appello di Napoli, per il giorno 16 giugno 2021 con la contestuale indizione di una pubblica assemblea da svolgersi presso una delle camere penali del distretto. L’antefatto della astensione è costituito da un episodio occorso ad un difensore in Corte di Appello a Napoli, che ha rinvenuto agli atti del fascicolo dell’udienza una sentenza completa di intestazione, motivazione e dispositivo di conferma, con l’indicazione – nonostante la contestualità della motivazione – del termine per il deposito delle motivazioni in giorni sessanta, del nome e cognome del presidente e del giudice estensore – priva unicamente delle firme – e della indicazione delle conclusioni non ancora rassegnate dalle parti. Nelle motivazioni era contenuta anche una diffusa critica delle richieste contenute nei motivi di appello proposti dall’avvocato. In seguito alla preannunciata istanza di ricusazione da parte del difensore, e del clamore suscitato dal fatto, il giudice relatore ha presentato dichiarazione di astensione. Nessuna posizione ufficiale è stata presa né dal Presidente della Corte d’Appello di Napoli né dal Procuratore Generale, anche dopo una interlocuzione avuta con tutte le Camere Penali del distretto di Napoli. A fronte delle legittime critiche, l’ANM locale ha insistito, in un pubblico comunicato, nel definire come “meri appunti” quella che è a tutti gli effetti una sentenza priva unicamente delle firme, salvo poi edulcorare tale giudizio in una lettera privata – come tale senza alcun rilievo pubblico – ai soli presidenti delle camere penali del distretto di Napoli. La Camera Penale Distrettuale del Molise esprime solidarietà e vicinanza alle Camere Penali firmatarie della delibera di astensione facendone propri i contenuti. Quanto accaduto e prontamente denunciato, non può essere ridotto ad una mera irregolarità o ancor peggio a fatto episodico, ma disvela un chiaro atteggiamento di disprezzo verso i diritti della difesa nonché delle legittime aspettative dell’imputato e dell’eventuale parte civile ad un compiuto ed irrinunciabile giudizio di appello. La Camera Penale Distrettuale del Molise invita tutti gli iscritti a denunciare ogni violazione delle norme a presidio delle garanzie difensive in tutti i gradi del giudizio».

Mariano Prencipe (presidente della Camera Penale Distrettuale del Molise)

Fiorella Piacci

Mariaelena Verde

Giuseppe Fazio

Giovanni Pietrunti

Antonello Veneziano

Simone Catalano