“Giustini voleva fare il centro Covid al Vietri, Toma glielo ha impedito”. Greco all’attacco

“Il Commissario ha detto che il centro Covid andava fatto a Larino e Toma da una parte veniva in consiglio regionale ad approvare gli atti e dall’altra scriveva al Commissario e ai Ministeri che siccome il Vietri non era Dea di I o II Livello non si poteva fare un centro Covid. E’ un documento che loro pensavano di far restare segreto ma che i molisani devono sapere”, quello che ha portato alla ribalta il consigliere regionale del MoVimento 5Stelle, Andrea Greco, in una diretta Facebook di questo pomeriggio, 5 marzo, alla fine del consiglio regionale durante il quale si è tenuta l’audizione del direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, e del Commissario ad acta per la sanità Angelo Giustini. Sotto la lente di Greco nella diretta (che potete ascoltare totalmente in alto) il documento firmato dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, e inviata proprio a Giustini nella quale Toma ribadisce l’impossibilità di realizzare il centro Covid al Vietri di Larino “nonostante – afferma Greco – tutto il consiglio regionale avesse dato mandato proprio a Toma di realizzare al Vietri un centro Covid”. Secondo Greco la realizzazione del centro Covid al Cardarelli avrebbe di fatto “penalizzato tutta la rete ospedaliera regionale tanto che non si sono rispettati i livelli essenziali di assistenza a mio avviso”. Sotto la lente anche la carenza di personale e il bando a cui non è mai stato dato seguito. “Ai concorsi le persone partecipano ma siccome si perde troppo tempo le persone prendono altre strade”.