Giustini ospite a “Non è l’Arena”, da Giletti fari puntati sulla sanità molisana

Domenica sera, 6 dicembre, il commissario ad acta della sanità molisana Angelo Giustini sarà ospite di “Non è l’Arena” su La7. La trasmissione di Giletti si occuperà della situazione sanitaria in Molise e per l’occasione si avvarrà della testimonianza del Generale. Si parlerà del Piano Covid e della mancata scelta dell’ospedale di Larino, con tutte le conseguenze che ciò ha comportato per i nosocomi della regione. Il Molise, dunque, torna alla ribalta nazionale e ancora una volta lo fa per situazioni certamente poco piacevoli. Ancora non è chiaro se ci sarà un contradditorio o se sarà ascoltato anche il presidente della Regione Donato Toma.