Giustini indagato, il comitato delle vittime: “Vogliamo la verità fino in fondo”

“Il comitato “Verità dignità vittime Covid-19”, – si legge in una nota del presidente Francesco Mancini – prende atto dei primi provvedimenti della Procura della Repubblica e più precisamente dell’imputazione provvisoria in capo al Commissario ad acta per la sanità della Regione Molise gen. Angelo Giustini.

Il comitato nel rispetto del principio d’innocenza esprime fiducia nei confronti della Procura affinché approfondisca fino in fondo le indagini al fine di individuare tutti i responsabili del denunciato disastro sanitario e delle vittime Covid oggi salite a 390.

Vogliamo la verità fino in fondo!”