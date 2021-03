Giustini, in 26 mesi nessun atto per i molisani ma quasi 350mila euro di soldi pubblici

Indagato per omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio, martedì sarà interrogato dal Procuratore Nicola D’Angelo

Nel tavolo tecnico del 29 dicembre, la Adduce, coordinatrice del tavolo di verifica sugli adempimenti dei piani di rientro in sanità, aveva sospeso la riunione in seguito ad un duro scontro con il commissario, e aveva ritenuto la struttura inadeguata. Ne avevamo dato conto in un articolo il giorno seguente nel quale parlavamo anche delle sole annunciate dimissioni di Giustini (L’ARTICOLO QUI). Nei verbali della riunione si legge – come riportato da Repubblica.it – che “la struttura commissariale non dimostra conoscenza delle rilevazioni da effettuare sul modello di stato patrimoniale”. Riunione sospesa perché “non c’erano le condizioni per una sua proficua continuazione data l’inadeguatezza della preparazione della struttura commissariale. I rappresentanti dei ministeri fanno presente che di tale situazione sarà data opportuna informativa ai ministri competenti.” Insomma una bocciatura tout court per il generale. Bocciato senza appello anche dalla procura di Campobasso dove martedì dovrà recarsi per essere interrogato dal procuratore Nicola D’Angelo.

Doveva essere lui a predisporre il Piano Covid per la riorganizzazione della rete ospedaliera in Molise (ed è lui stesso a sottolinearlo nella sua lettera di dimissioni), ma, secondo i pm, non si sarebbe assunto determinate responsabilità e per questo è indagato per omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio. Inoltre il 14 febbraio, secondo la ricostruzione del pm, “avendo avuto contezza dell’assoluta ingestibilità della situazione sanitaria a causa della saturazione dei posti letto”, decide di nominare Commissario straordinario all’emergenza il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise Oreste Florenzano. Ottenendo lo stop del ministero della Salute che ricorda a Giustini che era lui il Commissario all’emergenza.

Nella ricostruzione dei pm viene riportato anche il momento, confusionario, della massima emergenza di carenza di posti letto quando Giustini prima autorizza il Vietri, il giorno dopo sospende il decreto e ne emette un altro per autorizzare l’attivazione di 20 posti letto in terapia sub-intensiva al Gemelli con personale del Neuromed. Una evidente difficoltà a cui si aggiunge il pasticcio finale. “Per celare le sue omissioni – scrive il pm D’Angelo – con un comunicato stampa rappresentava falsamente che la sua decisione di attivare un centro Covid a Vietri era stata validata dal ministero della Salute”.

Poi il progetto “inqualificabile”: creare nell’ospedale Vietri “una sorta di lazzaretto”, con la sola apertura di un reparto di terapia intensiva e sub intensiva “nella totale assenza dei più elementari presupposti di scienza medica e disciplina di organizzazione sanitaria”.

Le accuse penali rivolte dal procuratore di Campobasso all’ex generale Giustini andranno provate, ovviamente, in Tribunale. Ai molisani, pero, dopo 26 mesi di gestione della sanità da parte del commissario resta il nulla, al diretto interessato 342.680 euro di soldi pubblici e, per il momento, un interrogatorio di garanzia in Procura.

Angelo Giustini, ex generale della Finanza in congedo, 68 anni, medico cardiologo, fu nominato dal Consiglio dei ministri nel dicembre del 2018 dal governo Conte I, su indicazione della Lega di Salvini. Si è dimesso ufficialmente il 12 marzo scorso, anche se la sua lettera di addio porta la data del 9. Esattamente 26 mesi al timone della sanità molisana in cui avrebbe dovuto mettere ordine nei conti, predisporre e attuare il Pos 2019-2021 e con lo scoppio dell’emergenza Covid predisporre il Piano per la riorganizzazione e il potenziamento della rete ospedaliera. Nulla di tutto questo è stato fatto e invece, come si legge sempre negli atti della Procura “ha deliberatamente omesso”, “si è rifiutato di predisporre”, “si è attardato”, “non ha agito tempestivamente”, “ha determinato una gravissima situazione di disservizio sanitario nella gestione dei malati Covid”, “si è rifiutato di svolgere il suo ruolo.”

In tutto questo Giustini, giunto in regione in quota Lega che era azionista di maggioranza del Conte I, che evidentemente non è l’unico responsabile dei disastri della sanità molisana, ha percepito 342.680 di euro dei molisani: 13.180 euro lordi al mese. Che se fossero serviti a risanare i conti, a predisporre il nuovo Pos, a redigere il Piano Covid, sarebbero stati benedetti. Così, invece, oltre al disastro che è sotto gli occhi di tutti, ai molisani resta anche l’amaro in bocca per uno sperpero di fondi pubblici. redpol