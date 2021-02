Giustini: “Firmata convenzione con il Gemelli per 10 posti e autorizzato personale al Vietri”

Sui vaccini: “Quasi pronto il portale informatico per la prenotazione”

“Stiamo procedendo alle ultime prove di funzionamento per il portale informatico che raccoglierà le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 80 e delle categorie a rischio, intanto ho firmato la convenzione con il Gemelli per i dieci posti letto in terapia sub intensiva e l’autorizzazione ad una unità Usca aggiuntiva per il Basso Molise, con sede al Vietri di Larino. Per quel che riguarda i posti letto per le terapie intensive, stiamo dialogando sia col Gemelli che col Neuromed e a presto ci saranno novità”.

Queste le dichiarazioni del commissario Angelo Giustini, in relazione all’emergenza Covid in Molise. Seguiranno aggiornamenti per indicare la reale operatività della piattaforma per le vaccinazioni.