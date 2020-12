Giustini e le convenzioni con i privati: tutta la verità sulle dimissioni, solo annunciate, del commissario ad acta

Questa mattina, nel riportare le paventate dimissioni del commissario ad acta della sanità Angelo Giustini (L’ARTICOLO QUI), vi abbiamo parlato di una possibile provocazione. E, in effetti, di questo sembra trattarsi. Una partita a scacchi che il Generale sta giocando sui tavoli romani. Alla base di tutto c’è una richiesta che al commissario è stata fatta al tavolo tecnico di ieri, martedì 29 dicembre, dai contabili romani. A Giustini è stato chiesto di disdire le convenzioni della Regione con i privati accreditati Gemelli e Neuromed. La Adduce avrebbe formulato la richiesta al commissario vista la difficoltà di rientrare dal debito e di reperire risorse. A questo punto il Generale avrebbe battuto i pugni sul tavolo dicendosi non disponibile. “Preferisco dimettermi che legare il mio nome a questo disastro – sarebbe stata la replica di Giustini. Che avrebbe aggiunto: “Venite in Molise e fatelo voi”. Dunque, come avevamo già immaginato nel precedente articolo, si tratta più che altro di una “minaccia” del commissario. Che ad ora, ore 19 del 30 dicembre, non ha protocollato dimissioni in Regione. Ma le ha solo annunciate questa mattina durante una videoconferenza con i sindacati. E, secondo i ben informati, questa sua mossa avrebbe creato qualche imbarazzo nella vice commissaria Ida Grossi.

Certamente la chiusura delle convenzioni con Gemelli e Neuromed sarebbe una catastrofe per il Molise: economica, sociale e sanitaria. Però ora Giustini corre il rischio di perdere di credibilità. Dimissioni annunciate, per giocare una partita a scacchi, e non ancora protocollate.

Sempre secondo i ben informati il commissario avrebbe ricevuto “pressioni” da alcuni consiglieri regionali per tornare sui suoi passi.

Insomma un’ennesima situazione difficile sta investendo la sanità molisana. La speranza è che non si ripercuota negativamente sui cittadini. mdi