Giustini a Cartabianca tentenna sul numero di terapie intensive: “Ci stanno, ci stanno”

Ieri sera la trasmissione Cartabianca si è occupata della situazione sanitaria in Molise (L’ARTICOLO QUI). Durante il servizio è stato intervistato anche il commissario ad acta Angelo Giustini, responsabile del Piano Covid in Molise, che ha evidenziato di non conoscere bene quante terapie intensive siano disponibili in regione.

“Allora… mamma mia, ci stanno, ci stanno”. Così il Commissario per la sanità del Molise, Angelo Giustini, alla domanda dalla giornalista di Cartabianca, che gli ha chiesto di sapere quanti posti letto di terapia intensiva ci sono in Molise.

Una risposta alla quale l’inviata ha repolicato. Ma quanti ne avete?: “Ci sono – ha aggiunto Giustini – adesso lei mi sta prendendo in un momento che ho finito adesso.”

