Giuseppina neo dottoressa da 110 e Lode in Fisica dello Spazio!

Congratulazioni a Carnevale Giuseppina, laureata con 110 e Lode in Fisica dello spazio presso l’università di L’Aquila, presentando la conclusione del suo duro lavoro con la tesi:“MHD Turbulence features in solar wind high speed streams: Solar origin or dynamic evolution?” Relatori: Prof. Pietropaolo Ermanno (Univaq) Università di L’AquilaProf. Bruno Roberto (IAPS) Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di RomaProf. Marino Raffaele (ECL) ècole centrale de Lyon. La tua determinazione e tenacia sono d’esempio per tutti noi. La tua famiglia, gli zii, i cugini e i nonni sono tutti orgogliosi e felici per te. Che il sole e le stelle possano sempre illuminare il tuo cammino.