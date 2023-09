Giuseppe Vitale nuovo ‘lupo’

Giuseppe Vitale si unisce al pacchetto under rossoblù. Arriva dalla Primavera del Cagliari a titolo definitivo.

Il giovane difensore nato a Palermo il 7 Gennaio 2004, comincia a tirare i primi calci a livello locale con Pallavicino e Tieffe.

Compiuti 14 anni arriva la chiamata del Palermo, prima società professionistica per Giuseppe. Con i rosanero resterà soltanto un anno a seguito del fallimento della compagine siciliana.

Dunque la parentesi Cagliari, un percorso durato 4 anni con diverse esperienze nel campionato di Primavera 1.

Nel capoluogo la sua prima esperienza tra i grandi. Giuseppe arriverà domani in città e sarà subito a disposizione di mister Mosconi e dei suoi compagni.

Queste le sue prime parole: “Innanzitutto volevo salutare e ringraziare società e tifosi, sono orgoglioso di essere qui. Avevo già sentito parlare di questa piazza, per me e la mia carriera credo possa essere uno step importante. Sarà la mia prima esperienza tra i grandi ed avere la possibilità di farla in una società ambiziosa come questa non può fare altro che rendermi entusiasta, carico e motivato per iniziare al meglio questa avventura. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di allenarmi con loro”.

Benvenuto Giuseppe e buon lavoro!