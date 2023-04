Giuseppe Spedino Moffa porta in “tour” Eugenio Cirese con il disco “UaUa”

L’omaggio del cantante riccese al celebre poeta dialettale molisano, amato da Montale e Pasolini, con una serie di concerti-spettacolo prodotti dalla fondazione Molise Cultura: prima tappa il 25 aprile al teatro Fulvio di Guglionesi

Una serie di concerti-spettacolo, prodotti dalla fondazione Molise Cultura, con il disco “UaUa” (dal verso onomatopeico delle grida dei bambini) di Giuseppe Spedino Moffa che andrà in scena sui palchi regionali e nazionali per rendere omaggio al poeta Eugenio Cirese, amato da Montale e Pasolini, che di lui diceva: “È un folclorista quando fa il poeta e un poeta quando fa il folclorista”. Cirese ha dedicato alla sua terra gran parte della propria opera sostenuta da una spiccata predilezione per il dialetto e per la solidale partecipazione alla causa dei contadini dei quali raccoglie anche le voci e i canti.

L’iniziativa è stata presentata nella sede della fondazione Molise Cultura al palazzo dell’Ex Gil Campobasso dalla presidente, Antonella Presutti, con Spedino Moffa il cui disco è stato pubblicato nel 2022 da Squilibri Editore e promosso dalla cooperativa JustMO con il contributo del Comune di Fossalto, il Gal Molise e la Pro loco di Fossalto e l’introduzione di Antonio Fanelli. Nell’occasione è stato anche proiettato il nuovo video di “Sunette d’amore”, brano tratto dal disco che fa seguito a “Vare Vare”. L’esordio ci sarà il prossimo 25 aprile sul palco del teatro Fulvio di Guglionesi nell’ambito del Loto Link Fest. (adimo)

IN BASSO, L’INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CULTURA, ANTONELLA PRESUTTI