Giuseppe Posillico al vertice della San Giovanni Bosco

Giuseppe Posillico è il ‘nuovo’ preside della San Giovanni Bosco di Isernia, storico istituto cittadino. Lo scorso anno reggente, da oggi è divenuto titolare della direzione scolastica. 40 anni, proveniente da Durazzano, in provincia di Benevento, Posillico è già stato dirigente del Cpia di Campobasso. «Voglio ringraziare l’ufficio scolastico regionale nella persona della dottoressa Sabatini per la fiducia che mi è stata concessa – ha dichiarato Posillico subito dopo l’ufficialità dell’incarico -. Sono orgoglioso di poter dirigere una delle scuole più importanti del Molise e felice di poter proseguire il lavoro iniziato lo scorso anno. Farò il massimo per favorire il dialogo con il territorio, con le sue istituzioni, con la popolazione scolastica tutta, con i genitori. L’unico auspicio – ha concluso Posillico – è di poter iniziare l’anno scolastico in una situazione di normalità».