Giuseppe Colaneri ospite di “Libri in Piazzetta”

Oltre a essere uno dei luoghi più frequentati dai turisti in visita nel capoluogo, Piazzetta Palombo, quest’estate, è diventata il posto ideale per accogliere rassegne letterarie e incontri culturali di vario genere.

Giovedì 26 agosto, alle ore 18.30, Giovanni Colaneri, autore del libro “La serra”, proprio in Piazzetta Palombo dialogherà con Roberta Favia, formatrice e critica di letteratura per l’infanzia, in quello che sarà il nuovo appuntamento di “Libri in Piazzetta”, organizzato dall’Associazione Risguardi e inserito nel calendario degli eventi di “Agosto in Città”, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

Il libro di Colaneri, che ne ha curato anche le illustrazioni, è edito da Carthusia e rientra nella collana Silent.Book, grandi libri senza parole, fatti per raccontare storie attraverso la sola magia delle immagini. La collana, comprende alcuni dei grandi autori che hanno partecipato al prestigioso premio Silent Book Contest, primo concorso internazionale dedicato al libro senza parole.

Una città piena di fumo, una giornata tutta grigia. Per cambiare prospettiva, però, può bastare qualcosa di piccolo e gentile come il passero che guida la protagonista di questa storia raccontata da Colaneri, in un luogo fantastico: una serra incredibile, in cui trovare tanti nuovi amici. Unendo le forze, un piano è presto fatto: portare fuori piante, alberi e fiori e inondare la città di colore. E se fosse stato solo un sogno? Ma i sogni sono desideri che a volte si avverano.