Giuseppe Caporicci è il candidato del centrosinistra alla Presidenza della Provincia di Campobasso

In soli tre giorni (la direzione regionale si é riunita venerdì 9 agosto), sono state raccolte circa 180 firme a suo sostegno, dimostrazione che il centro sinistra c’è ed è presente. Giovanna Viola, Vice Segretario Regionale del Partito Democratico, precisa: «Il primo ringraziamento va a Giuseppe Caporicci che ha messo la sua persona e professionalità a disposizione del centro sinistra tutto, in una sfida che appariva complicata ipotizzare solo qualche giorno fa. A seguire, tutti gli amministratori locali che ancora credono in un’alternativa reale e che hanno dimostrato che l’appartenenza e la lealtà sono ancora baluardi da difendere. Infine, ma solo in ordine cronologico, il ringraziamento più grande ad una squadra che si è prodigata anche in giorni di ferie ottenendo un risultato unico: Tutta la Segretaria Regionale, il Vice Segretario Maricetta Chimisso, i Segretari i di Federazione Oscar Scurti e Andrea Vertolo, il Responsabile Organizzativo Michela Pizzuti. Ed ora…Forza Giuseppe, siamo solo all’inizio!»