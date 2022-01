Giuramento nuovo Capo dello Stato: Toma, Micone e Greco in Aula solo con tampone

Alla cerimonia del giuramento del nuovo presidente della Repubblica saranno ammessi tutti i grandi elettori utilizzando tutti i posti disponibili nell’Aula di Montecitorio, purché abbiano fatto un tampone la mattina stessa del giuramento. Per il Molise toccherà al presidente della Regione, Donato Toma, al presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone e al capogruppo del M5S, Andrea Greco, in rappresentanza della minoranza. E’ stato deciso, a quanto apprende l’Ansa, nella conferenza dei capigruppo di Montecitorio che si è riunita in queste ore.