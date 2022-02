Giuramento Mattarella, Toma non ci sarà

Il governatore, intervenuto ad “Un giorno da pecora” su Radio Uno Rai, poco prima di una riunione di giunta, ha mostrato la matita con cui ha votato alle elezioni per il Presidente della Repubblica

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, non sarà questo pomeriggio alla Camera – in qualità di Grande Elettore – per il giuramento del rieletto Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo ha comunicato lui stesso intervenendo alla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” in onda su Radio Uno Rai. “In questo momento vi do una grande delusione – ha detto ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cicciari – oggi sono in Giunta regionale a Campobasso a lavorare. Per il Molise ci sarà il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone. Troppe scadenze e troppe firme che oggi dovrò mettere tra Pnrr e Sanità. Non avrei fatto in tempo, ci vogliono due ore e mezza di macchina dal Molise a Roma. Alle 19 ho un’altra riunione importante sul Pnrr”.

Intanto “vi faccio vedere – ha proseguito Toma – la matita con cui ho votato alle elezioni del Presidente della Repubblica…”. “Non vorrei ferirla, ma è un articolo che si trova in tutti i negozi – ha ribattuto sarcastica la Cucciari – ma quella è quella… Cosa ne farà? La metterà in una teca?”. “Credo di sì – ha risposto il governatore – vedremo… In giro ci sono troppe imitazioni”. Ma “non ha scritto niente con quella matita votando scheda bianca”, ha incalzato Lauro. “Ho votato, ma non le dico chi – ha replicato divertito Toma – infatti la punta, come si può vedere, è consumata”. E, tra un sorriso e l’altro, tra un “viva il Molise” e un “viva voi”, il collegamento si chiude con i reciproci auguri di buon lavoro.