Giunti in Molise i 64 profughi afghani: 2 le famiglie accolte alla Misericordia di Termoli

Sono in totale 64 i profughi giunti in Molise dall’Afghanistan nella tarda serata di ieri. Si tratta principalmente di famiglie con bambini che in queste ore hanno trovato rifugio tra Termoli, Campobasso, Isernia e al Cat di Roccaravindola.

Una accoglienza speciale all’arrivo con gli agenti di Polizia che hanno donato ai più piccoli colori e quaderni, così come disposto dal questore di Campobasso, Conticchio. A Termoli sono due le famiglie afghane ospitate nei locali della Misericordia. Una accoglienza calorosa quella messa in piedi dai volontari per non far mancare nulla ai sette membri della famiglia.