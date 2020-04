Giunta, si va verso un esecutivo a 4: poi un esterno della Lega

Resta in piedi l’eventualità di modifica della legge elettorale per eliminare l’istituto della surroga, operazione che comporterebbe anche dei risvolti giuridici importanti. Sarà valutata in queste ore l’eventualità di portare la modifica lunedì in consiglio regionale. E il governatore ha chiarito che sarà la maggioranza a decidere per quanto riguarda questo aspetto. La mossa di Toma dell’azzeramento della Giunta – trapela da palazzo di Vitale – è stata innanzitutto volta a fare in modo che ci sia una presa di responsabilità da parte di tutti gli eletti. Tutti dovranno votare il bilancio ed esserne consapevoli e responsabili, ora e per il futuro. Perché la manovra – ribadiscono dal governo regionale – è una vera e propria potenza di fuoco. Solo 57,7 milioni di euro per il contrasto all’emergenza Coronavirus. Fondi che serviranno per le imprese e per il rilancio dell’economia nella fase 2.

Il governatore sta già pensando alla fase 2 della sua azione di governo. Si andrà, molto probabilmente, verso una Giunta a 4. Con la riconferma di Cavaliere, Niro, Di Baggio e Cotugno e l’estromissione di Mazzuto. In tal modo, se non dovesse esserci la modifica dello Statuto, in consiglio rientrerebbero Tedeschi, Paola Matteo, Nico Romagnuolo e Massimiliano Scarabeo. Ma si chiederà a tutta la maggioranza un atto di responsabilità e di unità per poter proseguire con l’azione di governo. Resta il problema della Lega e in tal senso il governatore ha già iniziato un’interlocuzione con il commissario regionale del partito di Salvini. Si sta valutando l’ipotesi di un nuovo assessore esterno per il Carroccio, dato per scontato che Mazzuto è ormai fuori dai giochi. Ma questo dovrebbe avvenire in un secondo momento. Dopo l’approvazione del Bilancio, alla fine della prossima settimana, dovrebbe ricomporsi la Giunta, che, come detto, potrebbe essere inizialmente a 4. redpol