Giunta, si punta sull’assetto a cinque assessori

REDAZIONE TERMOLI

Sarà ufficializzata nelle prossime ore o direttamente nel corso del primo consiglio comunale che è stato convocato per venerdì 28 alle 17 in Municipio quando avverrà anche l’insediamento degli eletti e le surroghe di coloro che entreranno in consiglio comunale al posto dei nuovi assessori. Sì perché la Giunta del sindaco Francesco Roberti è pronta: nonostante qualche giorno di ritardo rispetto a quello che i più si aspettavano e messo un freno ai mal di pancia di chi, in questi giorni, si è sfogato anche sui social, il neo primo cittadino è riuscito a fare quadra attorno alle compagini che lo hanno accompagnato alla vittoria delle elezioni amministrative dello scorso 9 giugno. Quella di Roberti sarà una Giunta a cinque assessori, non a sei come si vociferava all’inizio nei giorni immediatamente successivi alla vittoria del ballottaggio, ma neanche a quattro come aveva fatto l’ex sindaco Angelo Sbrocca. Il tutto con la possibilità di riservarsi qualche “aggiunta” nei prossimi mesi e un altro posto da affidare. I nomi, stando alle indiscrezioni che stanno circolando e in attesa della conferma ufficiale, dovrebbero essere quelli di Vincenzo Ferrazzano, il più votato in assoluto tra tutti i candidati consiglieri comunali che entrerebbe in Giunta nelle fila dei Popolari per l’Italia, la lista di Vincenzo Niro. A lui toccherebbe la delega di vicesindaco e un assessorato di importanza come quello dei Lavori pubblici. Due, invece, le caselle che spetterebbero alla Lega di Salvini: tra gli assessori si aprirebbero le porte a Rita Colaci, risultata la terza degli eletti nella lista salviniana. Una scelta che soddisfa la questione delle quote rosa ma potrebbe aprire a qualche mal di pancia da parte di Annibale Ciarniello, secondo più votato della lista con 431 preferenze che, infatti, ha espresso su Facebook il suo malcontento per una scelta che, eventualmente, non premierebbe del tutto coloro che sono stati i più votati dai termolesi. Sempre nella fila della Lega un posto al sole lo dovrebbe ricevere Michele Marone: lui, il più votato in assoluto della lista, dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio comunale. Nelle fila di Forza Italia, invece, la scelta dovrebbe ricadere su Giuseppe Mottola, anche lui primo degli eletti, mentre nelle fila della civica di Vincenzo Niro “Diritti e Libertà” spazio a Michele Barile (anche lui tra coloro che hanno fatto maggiormente incetta di voti alle ultime elezioni). Fratelli d’Italia, invece, dovrebbe avere in Silvana Ciciola la sua rappresentante in Giunta sia per un discorso di quota rosa che di consigliere più eletto della lista. Al momento, quindi, l’unica lista a restare fuori dal puzzle delle nomine e delle deleghe dovrebbe essere la civica di Roberti Sindaco, nonostante le ottime preferenze riportate da Nico Balice. Resta sempre aperta, però, la possibilità di rimettere mano alle carte magari tra qualche mese e fuori dalla “corsa” alla “creazione” della Giunta. Se questi dovessero essere gli equilibri e i nomi a entrare in consiglio comunale al posto dei consiglieri nominati assessori darebbero Fernanda De Guglielmo, Pino Nuozzi, Giulia Michela Antiniani, Nicola Malorni e Alberto Montano.