Giunta, Roberti conferma: “Governo rinnovato”. Ecco come sarà (L’INTERVISTA)

Grande festa, ieri sera, a Pozzilli, per l’elezione in consiglio regionale della sindaca, Stefania Passarelli. Tutto il paese si è ritrovato in piazza per festeggiare l’eccezione risultato della neo eletta de Il Molise che vogliamo. Presenti anche l’eurodeputato Aldo Patriciello e il neo presidente della regione, Francesco Roberti, intervistato dal nostro Enzo Di Gaetano..

Il nuovo governatore ha confermato le indiscrezioni: in giunta non entrerà nessuno degli ex assessori dell’esecutivo Toma. Quindi tutti volti nuovi. A breve riunione di maggioranza per la scelta del presidente del consiglio

(IN ALTO L’INTERVISTA AL GOVERNATORE ROBERTI)