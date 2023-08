Giunta regionale senza donne, la consigliera di Parità del Molise invita Roberti a rivedere la composizione del Consiglio

La Consigliera di Parità Regionale del Molise, Maria Calabrese, in una nota augurale inviata ieri, 3 agosto 2023, al neo-Presidente della Regione Molise, ing. Francesco Roberti, ha invitato lo stesso a rivedere la composizione della Giunta Regionale di recente nomina, in ragione della mancanza assoluta di una rappresentante femminile nel consesso di detto organo esecutivo. La Consigliera , pur facendo espresso richiamo ai principi costituzionale in materia di parità e pari opportunità ed alle norme internazionali che promuovono la partecipazione effettiva delle donne alla vita politica di ogni paese, evidenzia che la presenza femminile nel contesto dell’organo esecutivo non soddisfa solo un dato formale, ma é un passaggio obbligato per una migliore e più efficace attività politica che possa soddisfare le esigenze di tutti i cittadini. Da studi effettuati nelle migliori università del mondo, si è accertato come le donne in politica svolgano la funzione di role models per le ragazze, che sono incentivate ad investire di più su loro stesse per guadagnare spazi nell’economia e nella società. Inoltre, alcune ricerche internazionali confermano che nelle istituzioni dove ci sono più donne elette o nominate ci sono più politiche di carattere democratico/progressista quali ad esempio più diritti civili, parità sociale, meno diseguaglianza in generale e,

nello specifico, più iniziative a favore delle donne e delle loro famiglie e figli/e quali ad esempio la parità salariale, il contrasto alla violenza contro le donne, politiche per la famiglia.

A livello empirico può essere utile ricordare come in Italia, già nel 2011, nelle regioni dove vi erano più donne elette nelle amministrazioni comunali vi era anche una spesa pro-capite per i servizi socio-assistenziali più elevata. Le ricerche confermano che le donne sono più capaci di lavorare in modo collaborativo con i colleghi/e, anche di altri partiti, hanno uno stile di leadership più democratico e meno autoritario degli uomini, sono più efficaci nel costruire alleanze e aggregare consenso. Negli USA una ricerca ha dimostrato che le elette al Congresso riescono mediamente a far arrivare ogni anno ai loro distretti il 9% di fondi federali in più rispetto agli uomini e a far approvare il doppio delle leggi. I risultati della loro attività legislativa sono migliori del 10% rispetto ai loro colleghi uomini in termini di capacità di costruire coalizioni, mediare negli accordi per approvare le leggi, sapersi orientare nelle complessità dell’agenda politica.

La questione non è quindi solo quante donne ci sono in politica, ma anche come possono arrivare a fare la differenza nei processi decisionali relativi alla cosa pubblica; incrementarne il numero è però il primo passaggio.