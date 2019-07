Giunta regionale, Mazzuto lascia l’incarico di assessore

Luigi Mazzuto ha presentato le sue dimissioni da assessore regionale. La decisione è stata presa al termine della riunione di maggioranza, che c’è stata questo pomeriggio, venerdì 5 luglio, e poco prima dell’inizio del consiglio regionale. Nella seduta, al primo punto all’ordine del giorno, c’era in discussione proprio la mozione di sfiducia all’ormai ex assessore regionale. Che ha anticipato la sfiducia da parte del consiglio presentando le sue dimissioni. Mazzuto, assessore esterno in quota Lega, ha abbandonato la riunione di maggioranza, per gli evidenti dissidi con alcuni componenti della stessa, e lasciando il consiglio è stato fermato da alcuni lavoratori dell’ex Ittierre che gli hanno chiesto chiarimenti in merito alla propria vertenza. Al che Mazzutto avrebbe risposto: «Non chiedetelo a me, non sono più l’assessore al lavoro».

Mazzuto ha consegnato le sue dimissioni nelle mani del governatore Toma che dovrà decidere se accettarle o meno. Ma a prescindere da questo aspetto resta il dato il politico: Mazzuto non ha più la fiducia della sua maggioranza.